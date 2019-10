Tennis-Wunderkind : 15-jährige Gauff gewinnt ersten Titel auf der WTA-Tour

Linz Cori Gauff hat ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Die erste 15 Jahre alte Amerikanerin bezwang im Endspiel des Turniers in Linz Jelena Ostapenko 6:3, 1:6, 6:2.

Die erst 15 Jahre alte Cori Gauff hat ihren überraschenden Erfolgslauf beim Tennis-Turnier in Linz mit ihrem ersten WTA-Titel gekrönt. Einen Tag nach ihrem Halbfinal-Erfolg über Andrea Petkovic gewann die US-Amerikanerin am Sonntag gegen die frühere French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko 6:3, 1:6, 6:2. Damit kürte sich Gauff nach Angaben der Spielerinnenorganisation zur jüngsten Turniersiegerin auf der WTA-Tour seit der Tschechin Nicole Vaidisova vor 15 Jahren.

Die Aufsteigerin der Tennis-Saison, die in Wimbledon mit dem Achtelfinal-Einzug beeindruckt hatte, musste in ihrem ersten WTA-Endspiel nach einem 5:0 im entscheidenden dritten Satz gegen die Lettin Ostapenko zwar noch zwei Spiele abgeben. Dann nutzte Gauff aber ihren dritten Matchball.

Kurios war, dass der Teenager eigentlich in der Qualifikation an der Deutschen Tamara Korpatsch gescheitert war, aber als sogenannter Lucky Loser doch noch nachträglich ins Hauptfeld gerutscht war. In der Weltrangliste wird Gauff am Montag dank des größten Erfolgs ihrer noch jungen Karriere einen großen Sprung nach oben machen und erstmals unter den Top 100 stehen.