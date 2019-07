Kostenpflichtiger Inhalt: 15-Jährige überrascht bei Wimbledon : Alle lieben Cori Gauff

Cori Gauff. Foto: REUTERS/Toby Melville

London Mit Talent, Willenskraft und Authentizität begeistert die 15-jährige Cori Gauff die Tenniswelt. Über das Phänomen, wie ein globaler Star entsteht.

In diesen Tagen scheint es fast so, als läge Gauff die ganze Welt zu Füßen. „Es ist ziemlich surreal, wie sich das Leben binnen Sekunden verändert“, sagt Gauff. „Es ist verrückt. Ich erinnere mich, bevor ich gegen Venus gespielt habe, hat mich ein Kind nach dem Training nach einem Bild gefragt. Am nächsten Tag, nachdem ich gegen Venus gespielt habe, hat jeder meinen Namen gerufen.“

Wo man auch hinschaut, alle lieben Gauff. Die ehemalige First Lady Michelle Obama findet Gauff „sagenhaft“. Tennis-Idol Serena Williams bekundet ihre Begeisterung. Martina Navratilova spricht von einem neuen Star. Gauff ist die Senkrechtstarterin beim ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier. Auch die Nutzer in den sozialen Medien können nicht genug von ihr bekommen. 107.000 Fans auf Twitter, 306.000 Follower auf Instagram – alle wollen mehr über den Teenie aus Florida erfahren. Und Gauff macht mit, in einer charmanten und authentischen Weise. So teilt sie auf Twitter ein Video vom Treffen mit dem Schweizer Tennis-Profi Roger Federer. Als er weg ist, fragt sie nervös, ob das auch jemand gefilmt habe. Sie schreibt, dass sie es immer noch nicht fassen könne, wie nervös sie gewesen sei und wie dankbar sie für die Wildcard sei, die sie vor zwei Wochen erst für die Teilnahme am Grand Slam erhalten hatte.

Gauff hat es geschafft. Sie hat sich in die begehrte zweite Woche in Wimbledon gespielt. In den ersten beiden Runden gegen Venus Williams und Magdalena Rybarikova siegte der Youngster souverän. Gegen Polona Hercog bewies Gauff, dass sie auch mit 15 Jahren schon die Nerven und den Kampfgeist hat, ein verloren geglaubtes Spiel zu drehen. Das macht Eindruck.

Als die Mutter von Megastar Beyoncé sich bei Gauff gemeldet habe, sei sie schließlich durchgedreht. „Ich habe geschrien vor Freude. Ich hoffe sie hat Beyoncé von mir erzählt, ich würde so gern mal zu einem Konzert von ihr“, bekennt sich Gauff bei einer Pressekonferenz als Fan. Auch Serena Williams ist begeistert – und zwar von Gauff selbst: „Ich freue mich so. Ich liebe ihre Familie, ich könnte nicht stolzer sein“, sagt Williams sichtlich verblüfft und fasziniert zugleich. Auf dem Court würden die beiden sich erst im Finale begegnen – wenn es denn soweit kommen sollte.

Trotz aller Aufmerksamkeit bleibt Gauff am Boden. Sie besticht nicht etwa mit Starallüren oder Diva ähnlichen Marotten. Nein. Sie kichert, hüpft herum wie ein Flummi. Sie bedankt sich und teilt den aufdringlichen Kamerateams höflich mit, dass sie jetzt trainieren müsse. Am Samstagmorgen, ein paar Stunden nach dem Einzug ins Achtelfinale, twitterte Gauff: „Vielen Dank für all die surrealen Nachrichten und die Unterstützung der Fans! Es war eine Traumwoche. Lassen wir es in Wimbledon weitergehen“. Ihr Ausscheiden im Mixed-Doppel scheint ihrer Zielstrebigkeit keinen Abbruch getan zu haben.

Man muss sie einfach mögen: Auch, weil sie so authentisch ist. Ob hinter Gauffs Erfolg ein Management steckt, ist nicht bekannt. Publik ist ihr unterstützendes Familienhaus. „In brenzligen Situationen kann ich nicht zusehen, also schaue ich nach unten und bete“, sagt Mutter Condi Gauff nach dem umkämpften Dreisatzerfolg. Ihre Eltern feuern sie von der Tribüne aus an, geben emotionale Interviews und ihrem Schützling Tipps. „Meine Eltern sagen mir, ruhig zu bleiben, fokussiert zu bleiben, weil das Turnier noch nicht vorbei ist“, sagt Gauff. Die nächste Hürde ist am Montag die Rumänin Simona Haleb im Achtelfinale.