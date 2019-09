Tennis : Kerber gelingt erster Sieg seit Wimbledon

Angelique Kerber ist beim Tennisturnier im japanischen Osaka der erste Sieg seit dem Zweitrunden-Aus im Juli in Wimbledon gelungen. Für die 31-Jährige war es zudem der erste Erfolg mit Coach Dirk Dier.

Der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber ist der erste Sieg mit ihrem Interimstrainer Dirk Dier gelungen. Beim WTA-Turnier in Osaka/Japan setzte sich die 31-Jährige aus Kiel im Achtelfinale nach 80 Minuten mit 6:2, 6:4 gegen die Qualifikantin Nicole Gibbs (USA) durch. Im Viertelfinale trifft Kerber, die zuletzt viermal nacheinander in der ersten Runde gescheitert war, auf Madison Keys (USA/Nr. 5). In Osaka hatte Kerber (Nr. 4) in der ersten Runde ein Freilos.