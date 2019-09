ATP-Cup 2020 : Das sind die Gegner von Zverev und Struff

Sydney Im Januar 2020 wird in drei australischen Städten erstmals der ATP-Cup ausgetragen. Die deutschen Tennis-Herren haben dabei eine schwere Gruppe erwischt.

Die deutschen Tennis-Herren Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff haben für die Premiere des ATP-Cups im kommenden Januar in Brisbane eine schwere Gruppe erhalten. Gegner sind Gastgeber Australien, Griechenland und Kanada. Das ergab die Gruppenauslosung für den neuen Mannschaftswettbewerb am Montag in Australien. Der ATP-Cup wird vom 3. bis 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen und dient erstmals als Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 20. Januar in Melbourne.