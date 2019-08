Sieg gegen US-Amerikaner Tiafoe : Zverev zittert sich in Runde drei

Zverev zittert sich in Runde drei

New York Die nächste erfolgreich überstandene Achterbahnfahrt: Alexander Zverev hat seinen nächsten Zittersieg gefeiert und die dritte Runde der US Open erreicht.

Alexander Zverev hatte blendende Laune. "Ich kenne das ja schon. Das mache ich jedes Mal in den ersten Runden bei Grand Slams - vielleicht, um die Zuschauer zu unterhalten", scherzte Zverev, nachdem er durch einen weiteren Zittersieg die dritte Runde in New York erreicht hatte.