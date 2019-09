Koepfer erstmals unter Top 100 : Ehemalige Spitzenreiterin Kerber nur noch 15. der Tenniswelt

New York Die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber ist nach ihrem Erstrunden-Aus im Ranking auf Platz 15 zurückgefallen. Alexander Zverev blieb stabil. Überraschungsspieler Dominik Koepfer machte einen Sprung um 32 Plätze.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ist nach ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open in der Tennis-Weltrangliste einen weiteren Platz zurückgefallen. Die 31-Jährige ist nun nur noch Nummer 15 der Welt, wie aus dem am Montag veröffentlichten Ranking hervorgeht. Die ehemalige Weltranglisten-Erste tritt in dieser Woche beim Turnier im chinesischen Zhengzhou erstmals mit ihrem neuen Trainer Dirk Dier an und trifft zunächst auf Alison Riske aus den USA.