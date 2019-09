Kostenpflichtiger Inhalt: Nadal bei US Open noch stärker : Daniil Medwedew rüttelt am Tennis-Thron

Gutes Gehör: Daniil Medwedew im Austausch mit den Fans, die ihn zwischenzeitlich ausgebuht hatten. Foto: dpa/Adam Hunger

New York Die ATP will aus Daniil Medwedew einen neuen Superstar im Tennis machen. Der Russe ist bemüht, die Erwartungen an ihn als Rüpel und Riese zu erfüllen. Im Finale der US Open kann sich allerdings nochmal Rafael Nadal durchsetzen.