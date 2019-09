Tennisturnier in Japan : Laura Siegemund im Viertelfinale von Hiroshima

Tennisturnier in Japan

Köln Laura Siegemund steht zum zweiten Mal in diesem Jahr im Viertelfinale eines WTA-Turniers. Die 31-Jährige aus Metzingen besiegte beim Tennisturnier in Hiroshima im Achtelfinale die Rumänin Patricia Maria.

Für Siegemund ist es nach dem Sandplatzturnier in Bukarest Mitte Juli das zweite Viertelfinale der Saison auf der WTA-Tour. Damals hatte sie im Halbfinale gegen Tig noch klar verloren. Siegemunds Fed-Cup-Kollegin Tatjana Maria (Bad Saulgau) war in Hiroshima bereits in der ersten Runde ausgeschieden.