Tennis : Auf Angelique Kerber wartet gleich ein Härtetest

Palma de Mallorca Nach ihrem mühevollen Auftakt in die Rasensaison gibt es für Angelique Kerber gleich im zweiten Match ein echtes Highlight. Im Duell zweier Wimbledonsiegerinnen trifft sie in Mallorca auf Maria Scharapowa.

Die Vorfreude auf den Rasen-Clash der beiden Wimbledon-Königinnen war Angelique Kerber anzumerken. "Dafür bin ich hier: um gutes Tennis gegen die besten Spielerinnen zu spielen", sagte die 31-Jährige beim WTA-Turnier auf Mallorca vor ihrem Achtelfinale gegen Maria Scharapowa am Donnerstag. Zusammen kommen Kerber und ihre Kontrahentin auf acht Grand-Slam-Titel. Zurzeit wissen dennoch beide nicht, wo sie wirklich stehen.

Denn während Kerber aufgrund körperlicher Probleme in der gesamten Sandplatzsaison nur fünf Matches bestreiten konnte, war Scharapowa sogar seit Ende Januar zum Zuschauen verdammt. Die Russin, mittlerweile auf Position 86 der Weltrangliste geführt, hatte sich nach ihrem Heim-Turnier in St. Petersburg einer Schulter-Operation unterziehen müssen. Auf Mallorca ist sie nur dank einer Wildcard am Start.