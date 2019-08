US Open : Drittrunden-Aus für Andrea Petkovic in New York

Andrea Petkovic. Foto: dpa/Michael Owens

New York Tennisspielerin Andrea Petkovic ist bei den US Open in der dritten Runde ausgeschieden. Die 31 Jahre alte Darmstädterin verlor am Samstag in New York gegen die Belgierin Elise Mertens mit 3:6, 3:6 und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale.

Mertens verwandelte nach 72 Minuten ihren ersten Matchball. Damit ist von den deutschen Damen nur noch Julia Görges im Turnier. Die 30-Jährige trifft am Samstag in Flushing Meadows in ihrem Drittrundenspiel auf die starke Niederländerin Kiki Bertens.

Zwei Tage nach ihrem überraschenden Sieg gegen die Tschechin Petra Kvitova war Petkovic weitgehend ohne Chance. Petkovic konnte nicht an ihre zuvor guten Leistungen in New York anknüpfen und lag schnell mit 0:3 zurück. Zwar kämpfte sie sich danach zurück ins Spiel, nach einer halben Stunde ging der erste Satz aber an die Belgierin.

Auch im zweiten Abschnitt kassierte Petkovic ein schnelles Break und haderte mit sich und den Umständen auf dem drittgrößten Platz der Anlage. Zwar versuchte die Fed-Cup-Spielerin noch einmal, in die Partie zurückzufinden, ein Mittel fand sie an diesem Tag aber nicht.

(pabie/dpa)