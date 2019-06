Niederlage gegen Barty : Görges verpasst achten Turniersieg

Julia Görges. Foto: Action Images via Reuters/CARL RECINE

Birmingham Julia Görges hat beim Turnier in Birmingham ihren achten Titel verpasst. Die 30-Jährige unterlag im Finale des Rasenturniers Ashley Barty, die durch den Sieg erstmals die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernimmt.

Julia Görges hat den achten Titel ihrer Tennis-Karriere verpasst. Im Endspiel des WTA-Turniers in Birmingham verlor die 30-Jährige aus Bad Oldesloe am Sonntag gegen die French-Open-Siegerin Ashleigh Barty 3:6, 5:7. Durch den Turniersieg krönte sich die Australierin zur neuen Nummer eins der Weltrangliste und löst die Japanerin Naomi Osaka ab. Barty ist die zweite Australierin nach Evonne Goolagong Cawley an der Spitze des Rankings.