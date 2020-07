Wegen Corona-Krise : Ryder Cup auf 2021 verschoben

Los Angeles Der Ryder Cup ist wegen der anhaltenden Corona-Krise in den USA ins nächste Jahr verlegt worden. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Auch der Presidents Cup ist betroffen.

Der traditionsreiche Ryder Cup der Golfer wird aufgrund der Coronakrise ins kommende Jahr verschoben. Das bestätigten die Organisatoren am Mittwoch. Der im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragene Vergleich zwischen den USA und Europa war für den Zeitraum vom 25. bis 27. September in Wisconsin geplant, nun soll der Ryder Cup vom 24. bis 26. September 2021 gespielt werden.

Mit der Entscheidung wird der Pandemie Rechnung getragen, in den USA sind weltweit die meisten COVID-19-Fälle registriert worden. In den vergangenen Wochen hatte sich die Lage in mehreren Bundesstaaten verschlimmert. Im April hatte der US-Verband PGA bereits eine Austragung ohne Zuschauer in Erwägung gezogen, dabei aber prominenten Widerspruch erhalten.