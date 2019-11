Fünf Millionen Dollar : Rekordpreisgeld und Gesamtsieg für Golfer Rahm

Foto - aktuellDubai (dpa) - Der Spanier Jon Rahm hat Golf-Geschichte geschrieben und das bisher höchste Preisgeld für einen Turniersieg kassiert. Der 25-Jährige gewann am Sonntag mit insgesamt 269 Schlägen das Saisonfinale der Europa-Tour in Dubai und strich allein dafür drei Millionen US-Dollar ein.

Durch seinen sechsten Erfolg auf der European Tour holte der Baske auch den Gesamtsieg in der Geldrangliste und kassierte dafür weitere zwei Millionen US-Dollar Prämie. Vor Rahm hatte als einziger Spanier nur die 2011 gestorbene Golf-Legende Seve Ballesteros die europäische Saisonwertung gewonnen. „Das wusste ich gar nicht. Das ist kaum zu glauben. Ich bin so glücklich“, sagte Rahm, der in der Golf-Weltrangliste auf den dritten Rang klettern wird.

Deutsche Golfer waren beim mit acht Millionen Dollar dotierten Showdown der besten 50 Profis der Europa-Tour nicht am Start. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Martin Kaymer verpasste erstmals in seiner Profi-Karriere den Saisonabschluss. Seit der Einführung des „Race to Dubai“ im Jahr 2009 hatte sich der zweimalige Major-Sieger zuvor immer für das Finale am Saisonende qualifiziert. 2010 beendete Kaymer die europäische Rangliste auf dem ersten Platz.