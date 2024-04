„Möchte mich gebührend von der Masters-Bühne verabschieden“ Golf-Profi Langer kündigt Masters-Abschied für 2025 an

Derzeit arbeitet Langer intensiv an seinem Comeback. Auf seinem Instagram-Account sind Fotos zu sehen, auf denen er bereits wieder Putts und kurze Schläge übt. Seine angekündigte Teilnahme bei der BMW International Open in München vom 3. bis zum 7. Juli hat er weiter fest im Blick. Er sei zuversichtlich, dass er bei dem Turnier in seiner bayrischen Heimat abschlagen kann. Es soll Langers letzter Start bei einem Turnier der DP World Tour (ehemals European Tour) sein. Langer hatte sich beim Pickleballspielen in seiner US-Wahlheimat Florida die Achillessehne gerissen und musste operiert werden. Pickleball ist in den USA eine Trendsportart, die Elemente aus Tennis, Tischtennis und Badminton vereint.