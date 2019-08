PGA-Tourfinale : Golfstar McIlroy gewinnt 15 Millionen-Dollar-Jackpot – sechs Verletzte Fans nach Blitzeinschlag

Atlanta Es ist eines der höchsten Preisgelder, die Einzelsportler gewinnen können: 15 Millionen US-Dollar waren beim PGA-Tourfinale in Atlanta zu holen. Rory McIlroy siegte, überschattet wurde das Turnier von einem Blitzeinschlag.

Der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy hat beim FedExCup-Finale in Atlanta den Jackpot in Höhe von 15 Millionen Dollar gewonnen. Im East Lake Golf Club in Georgia setzte sich der Nordire nach vier Runden mit vier Schlägen Vorsprung vor dem US-Amerikaner Xander Schauffele durch und sicherte sich damit das höchste jemals an einen Einzelsportler ausgeschüttete Preisgeld.