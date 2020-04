Aktion zugunsten Corona-Betroffener : Kaymers Spendenkonto steht bei 66.000 Euro

Köln Ende März hat Martin Kaymer eine Spendenaktion zugunsten Corona-Betroffener ins Leben gerufen. Mittlerweile sind schon mehr als 60.000 Euro zusammengekommen.

Mit dem Geld will Martin Kaymer vier Projekten helfen. "Einmal geht Geld an die Caritas in Heinsberg, das direkt vor meiner Haustür liegt und die Hochburg der Corona-Epidemie in NRW war. Dann an das Krankenhaus in Mettmann, das mich als Ehrenbürger der Stadt um Hilfe gebeten hat", sagte Kaymer.