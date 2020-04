Verband drängt auf schnelle Rückkehr : Golfer sauer auf Bundesregierung

Düsseldorf Der Golf-Verband ist enttäuscht, dass die Sportart weiter nicht ausgeübt werden darf. Golf unterscheide sich nicht vom längst zulässigen Spaziergang in den Parks. Auch der Deutsche Tennis-Bund hofft auf eine Sonderregelung.

Verschiedene Sportverbände in Deutschland drängen mit Nachdruck auf eine Normalisierung. „Mit Unverständnis und großer Enttäuschung nehmen wir wahr, dass das Verbot des Sportbetriebs auf Sportstätten jedenfalls bis Anfang Mai fortgeschrieben wurde“, sagt Claus Kobold, Präsident des Deutschen Golf Verbandes (DGV) als Reaktion auf die jüngsten Entscheidungen von Bund und den Regierungschefs der Länder. „Unsere Solidarität, als eine der größten olympischen Sportarten in Deutschland und millionenfach ausgeübter Freizeitbeschäftigung zur Unterstützung des überragend wichtigen Gesundheitsschutzes war in den ersten Wochen bedingungslos. Bei Schaffung der ersten Verbotsregelungen ging damals sicher noch Schnelligkeit vor Passgenauigkeit. Wenn jedoch Zeit zum sorgfältigen Prüfen besteht, wie es jetzt der Fall war, und wenn konkrete inhaltliche Empfehlungen des Deutschen Olympischen Sportbundes, von Landessportbünden, Sportfachverbänden, darunter des Deutschen Golf Verbandes, vorliegen, wie zumindest der Individualsport im Freien mit strengen Schutzregeln wieder zugelassen werden kann, dann fehlt uns das Verständnis.“

Gegenüber dem Parkspaziergang könne eine Golfanlagenleitung sogar die Einhaltung von Kontaktsperr-Beschränkungen und Richtlinien des Verbandes aktiv überprüfen und die Befolgung sicherstellen. „Wir prüfen derzeit alle Maßnahmen, um Golf, vergleichbar den Regelungen verschiedener Nachbarstaaten, wieder zu beleben“, bekundet der DGV-Präsident. In dem Verband sind Golfanlagen organisiert, er vertritt die Interessen von geschätzt 1,8 Millionen Freizeitgolfern in Deutschland.

Im Tennis hofft man ebenfalls auf eine schnelle Rückkehr. Für Freizeitspieler ist es in der Corona-Krise seit Wochen verboten, sich zu zweit zum Spielen zu verabreden, auch wenn der sichere Abstand leicht einzuhalten ist. Hängt das Verbot also mit den Filzkugeln zusammen, die beide Spieler in die Hand nehmen würden? Dass das Virus so übertragen werden könne, weist die Virologin Melanie Brinkmann als absurd zurück. „Ich sehe beim normalen Umgang mit einem Tennisball kein Problem“, erklärte die Expertin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, „zumindest unter der Voraussetzung, dass die Spieler nicht kräftig auf den Ball spucken und dem Gegner in den Mund werfen.“