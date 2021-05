Leichlinger Fachklinik Roderbirken : Corona sorgt für längere Reha-Aufenthalte

Peter Thönes ist Leiter des Psychologischen Dienstes in der Klinik Roderbirken. Er empfiehlt, im Homeoffice genügend Pausen einzuplanen und nicht am Abend zu arbeiten. Foto: Peter Thönes

Leichlingen Die Pandemie schlägt aufs Herz und auf die Psyche, haben die Experten der Klinik Roderbirken festgestellt. Der Ausnahmezustand belaste die Patienten zusätzlich.

Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf die private und berufliche Zukunft in der Corona-Krise belasten zurzeit viele Patienten, die sich in der Leichlinger Klinik Roderbirken von einem schweren Eingriff erholen. Sie seien anfälliger für depressive Verstimmungen, wie Schlafstörungen, Freudlosigkeit oder sozialem Rückzug, berichtet Peter Thönes, Leiter des Psychologischen Dienstes in der Klinik. Auffällig sei ebenfalls, dass Patienten Lust und Interesse an Dingen verloren, an denen sie sich zuvor erfreuen konnten.