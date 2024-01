Nach 48 Jahren Golf-Star Langer kündigt Abschied vom Masters an

Bernhard Langer hat seinen Abschied vom legendären US Masters angekündigt. Damit wird auf dem Kurs in Augusta in diesem Jahr eine Ära zu Ende gehen. Die deutsche Golf-Ikone gewann das Turnier zweimal. 1985 und 1993 bekam er das begehrte Grüne Jackett. „Es wird dieses Jahr mein letztes Masters sein. Das habe ich bereits entschieden“, sagte er in einem kurzen Video, das die PGA Tour und die PGA Tour Champions (für Profis ab 50 Jahren) am Mittwoch bei Instagram postete.