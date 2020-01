Guter Start ins Golfjahr 2020 : Kaymer Achter in Abu Dhabi

Abu Dhabi Martin Kaymer hat bei seinem erstem Turnier im Jahr 2020 gleich die Top Ten erreicht. Der 35-Jährige spielte bei der Abu Dhabi Championship eine starke 65er-Schlussrunde und wurde mit insgesamt 275 Schlägen geteilter Achter.

Kaymer hatte in Abu Dhabi 2008, 2010 und 2011 triumphiert. Einen Monat nach seinem letzten Sieg übernahm der Rheinländer als zweiter Deutscher nach Bernhard Langer die Führung in der Weltrangliste von Lee Westwood. Am Sonntag feierte der 46 Jahre alte Engländer mit einer 67 und insgesamt 269 Schlägen seinen ersten Erfolg in Abu Dhabi und den 25. insgesamt auf der Europa-Tour. Mit einer abschließenden 71 und insgesamt 278 Schlägen fiel Sebastian Heisele (München) vom 9. auf den 21. Platz zurück.