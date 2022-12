DFB trennt sich von Bierhoff Zu spät, aber gerade rechtzeitig

Es war also wirklich „nicht alles schlecht“ unter Bierhoff, keinesfalls. Er hat als Funktionär viel bewegt. Sportlich war er an dem Desaster in Katar zwar nicht unmittelbar beteiligt, aber seine Entscheidungen trugen mit dazu bei. Auch ist er verantwortlich für die Entwicklung von Talenten, die nach dem Vorrunden-Aus von Bundestrainer Hansi Flick so kritisiert wurde. Für Bierhoff war es nun an der Zeit zu gehen. Der DFB handelte ein paar Jahre zu spät, aber zumindest immer noch rechtzeitig, um bei der Heim-EM für neue Euphorie und Aufbruchsstimmung zu sorgen. Die braucht es um jeden Preis. Man muss nun nur aufpassen, dass Bierhoff nicht zum Bauernopfer wird und eine echte Erneuerung stattfindet.