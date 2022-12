Respektlos oder Freude pur Wirbel um tanzende Brasilianer im Viertelfinale – auch Tite feiert mit

In der Tat feierten die Spieler nach jedem Treffer zunächst in einem Kreis hüpfend den Torschützen, bevor sie sich zu einer Samba-Einlage auf dem Feld hinreißen ließen. Nach dem dritten Tor zu Lucas Paquetá wurde sogar der 61-jährige Trainer Tite mit einbezogen und tanzte neben Richarlison, Neymar und Co. an der Seitenlinie. Im Netz sorgte das für einen Sturm der Entrüstung. Die Tanzeinlagen seien respektlos gegenüber den Südkoreanern.