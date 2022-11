Im Ranking Die Einschaltquoten der bisherigen WM-Spiele in Katar am TV

Argentinien gegen Mexiko – 5,33 Millionen Zuschauer

Den 2:0-Erfolg des zweimaligen Weltmeisters Argentinien mit Superstar Lionel Messi gegen Mexiko sahen am Samstagabend in der Live-Übertragung in der ARD 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 21,0 Prozent. Es war die meistgesehene Sendung im Ersten am Samstagabend, insgesamt bewegen sich die WM-Quoten in Deutschland weiterhin auf einem niedrigen Niveau.