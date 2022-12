Schnee in Hilden Hildener freuen sich über den ersten Schnee

Hilden · Am Nachmittag setzte der erste Schnee in dieser Saison in Hilden ein. Er blieb nicht lange liegen – bot aber dennoch ein tolles Fotomotiv.

05.12.2022, 19:03 Uhr

8 Bilder Erster Schneefall des Winters in Hilden 8 Bilder Foto: Tobias Dupke