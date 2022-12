„Weiße Elefanten“ oder nachhaltig Was wird aus den WM-Stadien?

All das könne in (Fußball)-Entwicklungsländern neu aufgebaut werden, auf Kosten Katars natürlich - so lauteten die Ankündigungen. Langsam sollten die Organisatoren ihren Nachnutzungsplan mit Leben füllen. Sonst dürfte das Stadion 974 zum Symbol dafür werden, dass die WM doch nicht so nachhaltig ist, wie die Macher immer behaupten.