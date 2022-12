Zweifel an Zukunft als Bundestrainer „Bierhoff-Beben“ erschüttert Flick - Abschied möglich

Unmittelbar nach dem Scheitern in Katar hatte Flick Gedanken an einen Abschied vor Vertragsende 2024 ausgeschlossen - wie Bierhoff. Der Verlust des „ersten Ansprechpartners“ ändert alles. Der 57-Jährige muss sich fragen, ob er die Mammutaufgabe EM unter einem neuen, starken Mann an der Spitze der Nationalmannschaft stemmen will.