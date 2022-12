Vertrag beim DFB aufgelöst So reagiert das Netz auf das Aus von Bierhoff

Der in die Kritik geratene Oliver Bierhoff verlässt den Deutschen Fußball-Bund als Konsequenz aus dem WM-Debakel nach 18 Jahren. Der ursprünglich bis in das Jahr 2024 hinein laufende Vertrag mit dem DFB-Direktor wurde vorzeitig aufgelöst. So reagiert das Netz auf das Aus von Bierhoff.