Infostände vor Ostern und ein Stammtisch Alpens Grüne gehen wieder raus zu den Menschen

Die nächste Fraktionssitzung ist am Donnerstag, 13. April, um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Beim Blumen- und Spargelmarkt am Sonntag, 30. April, sind die Grünen ab 11Uhr präsent. Die Mitgliederversammlung ist am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr bei Fidos an der Grünthal-Kreuzung in Drüpt. Die Veranstaltungen sind öffentlich und damit für interessierte Menschen eine Möglichkeit, mit den Grünen vor Ort Kontakt aufzunehmen, so Sprecher Peter Nienhaus.