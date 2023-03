Sicherer Schulweg in Alpen Blumenkübel aus Beton sollen Elterntaxis stoppen

Elterntaxis sind allerorten an fast allen Schulen vor und nach dem Unterricht eine vielfach ärgerliche Zeiterscheinung. Das ist auch an der Grundschule Zum Wald in Alpen nicht anders. Zusammen mit Polizist Andreas Mötter, offizielle Dienstbezeichnung Bezirksdienstbeamter, arbeitet die Schule schon seit Jahren an dem Thema, um den Schulweg für Kinder auf den letzten Metern sicherer zu machen. Der pädagogisch sanfte Weg ist langwierig und mühsam, wenn auch nicht unwirksam. Nun wird die Überzeugungsarbeit durch eine recht drastische Maßnahme flankiert. Der Bauhof hat in dieser Woche mehrere Blumenkübel aus Beton angeliefert und sie auf den drei Freiflächen am Fahrbahnrand unmittelbar vorm Zugang zum Schulhof abgestellt. Sie sollen nicht nur hübsch bepflanzt werden, sondern den beliebten Abstellraum für Autos versperren.