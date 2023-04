Im Kampf gegen Vandalismus CDU Alpen setzt auf Kamera-Überwachung an Schulhöfen

Die Alpener CDU-Fraktion setzt das Thema Vandalismus an Schulen auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am Dienstag, 18. April. Wie Fraktionsvorsitzender Frederik Paul am Montag mitgeteilt hat, will die CDU über die Installation von Videokameras diskutieren, um die Sicherheit an Schulhöfen zu erhöhen und die Gebäude und ihr Umfeld besser vor Vandalismusschäden zu schützen.