Einsatz im Veener Kindergarten Abenteuerspielplatz Rettungswagen

Der Rettungswagen des DRK war nicht wegen eines Notfalls am Kindergarten St. Nikolaus in Veen vorgefahren. Zum Glück. Im Nachgang zum bundesweiten Katastrophenschutz-Warntag Anfang März durften sich die fünf- bis sechsjährigen Vorschulkinder das „schnelle Auto mit dem Blaulicht“ einmal in Ruhe ansehen. Jan Höpfner, Präsident des DRK-Kreisverbandes Niederrhein und gleichzeitig Vater eines der Veener Vorschulkinder, nahm sich viel Zeit, um die Funktionen des spannenden Wagens und dessen Ausrüstung kindgerecht zu erklären.