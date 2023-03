Azubis aus Alpen erfolgreich Drei Preise für Lemken-Quartett bei Jugend forscht

Schon beim Aufbau der Präsentationsstände am Montag sei erkennbar geworden, dass die Konkurrenz diesmal ausgesprochen stark sein würde. „Man sieht ja, was die anderen so zu bieten haben werden“, so Verheyen. So gesehen, sei der dritte Rang im Achterfeld – davon nur zwei Teams aus Betrieben – schon ein Top-Ergebnis gewesen. Platz eins, der zwei mal vergeben worden sei, habe unter anderem ein Schüler-Team gewonnen, das ein Lernprogramm entwickelt habe, das „relativ einfach und alltagstauglich vermittelt, wie man programmiert“. Nicht nur das Team Lemken war begeistert, sondern offenbar auch die Jury.