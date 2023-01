Energiewende tut sich in Alpen schwer Wald auf der Bönninghardt vorerst tabu für Windträder

Die Welt lechzt nach erneuerbarer Energie, in Alpen aber bleibt die Windkraft ein politisch höchst brisanter Konfliktstoff. Auch wenn die Bürgerinitiative Gegenwind auf der Bönninghardt aktuell einen Teilerfolg feiert. Die hatte noch im Oktober im Rathaus wenig amüsiert verfolgt, wie der Ausschuss für Bauen und Planung mit der Mehrheit von CDU und Grünen sein Okay signalisiert hatte für den Bau von zwei 200 Meter hohen Windriesen, die Investor Energiekontor im Wald zwischen Metzekathweg und Forsthaus Solvayheide bauen will und daher beim Kreis Wesel einen Bauantrag gestellt hatte.