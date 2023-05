Bochum-Trainer Letsch im Gespräch „Wir wissen, wie wir Gladbach schlagen können“

Letsch Alles hilft mir in meiner Entwicklung. Ich bin 54 Jahre alt und wenn ich drei Jahre in Portugal lebe und nichts mit Fußball zu tun habe, entwickle ich mich trotzdem weiter. Das gilt auch für die Zeit in Aue. Ich hatte eine klare Vorstellung, wollte die umsetzen und bin nicht so auf die Kollegen eingegangen, wie ich es hätte tun sollen. Wir wussten nichts voneinander, der Verein und ich, und deshalb hat es einfach nicht gepasst. Aber auch daraus habe ich meine Lehren gezogen. Ich habe jede Station so gebraucht, wie ich sie hatte. In Arnheim hatte ich dann das Gefühl, dass ich als Trainer bereit bin, jede Mannschaft zu trainieren.