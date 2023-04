Bundesliga Union-Ärger über „lethargische Minuten“

„Es waren lethargische Minuten, der Start in die zweite Halbzeit war nicht gut“, sagte Union-Trainer Urs Fischer am DAZN-Mikrofon: „Im Fußball wird man für Fehler bestraft.“ Bochum nutzte die Union-Schwächephase zum Ausgleich durch Kevin Stöger (55./Foulelfmeter). Weil Paul Jaeckel (61.) Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel sah und Berlin damit eine halbe Stunde in Unterzahl spielte, „war es ein gerechtes Ergebnis“, sagte Robin Knoche: „Den Punkt nehmen wir mit.“