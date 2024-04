Letsch-Nachfolger Wunschkandidat sagt dem VfL Bochum ab

Bochum hatte am Montag die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Thomas Letsch bekannt gegeben. Dieser war als Nachfolger des Aufstiegstrainers Thomas Reis verpflichtet worden und führte den VfL in der vergangenen Saison vom abgeschlagenen letzten Platz noch zum Klassenerhalt. Auch in dieser Saison sah es so aus, als würden der Klub und Letsch die Saison erfolgreich beenden, nachdem zum Beispiel der FC Bayern München geschlagen wurde. Seither gab es jedoch nur noch einen Punkt aus fünf Spielen. Unter anderem gegen die direkte Konkurrenz aus Mainz und Darmstadt. Gegen Köln gab es am vergangenen Wochenende eine 1:2-Niederlage in buchstäblich letzter Sekunde. Am kommenden Wochenende spielt der VfL Bochum gegen Aufsteiger Heidenheim, der ebenfalls den FC Bayern am Wochenende besiegen konnte.