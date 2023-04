Nach Pleite gegen Stuttgart Bochums Torwart Riemann liefert sich Auseinandersetzung mit Fans

„Ich bin nachher dazugekommen“, beschrieb Bochums Stürmer Philipp Hofmann seine Sicht der Situation am Sonntag. „Ich wollte die Jungs ein bisschen zurückholen, weil so was gehört sich einfach nicht, weil wir alles noch in der eigenen Hand haben.“ Hofmann ergänzte: „Es bringt jetzt nichts, ausfallend zu werden oder sich zu beleidigen.“