Interne Lösung nach Letsch-Entlassung U19-Trainer Butscher soll Bochum vor dem Abstieg retten

U19-Trainer Heiko Butscher übernimmt bis zum Saisonende den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 43-Jährige, der 2005 beim VfL seinen ersten Profivertrag als Spieler unterschrieben hatte, folgt auf Thomas Letsch, der am Montag entlassen worden war und soll dem VfL vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga bewahren.