TV-Experte : Stefan Effenberg mit neuem Job bei Sport1

München Stefan Effenberg sitzt regelmäßig für Sport1 in der Talksendung „Doppelpass“. Bald wird er auch bei Spielen für den Sender im Einsatz sein.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg hat einen neuen Job. Der 50-Jährige wird von der neuen Saison an als TV-Experte bei den Pokal-Übertragungen von Sport1 arbeiten. Der Spartensender darf erstmals vier Spiele live übertragen, vom Auftakt bis zum Viertelfinale pro Runde jeweils eine Partie. Sport1 hat die Rechte dafür bis 2022 erworben.

Effenberg, der in der Saison 2015/16 ein wenig erfolgreiches Trainer-Intermezzo in Paderborn hatte, arbeitet für Sport1 bereits als festes Mitglied in der Talkshow „Doppelpass“. Erfahrung als TV-Experte sammelte er während der EM 2016 bei der ARD.