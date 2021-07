Sky-Experte Mattuschka : „Kann mir nicht vorstellen, dass Fortuna aufsteigt“

Düsseldorf Torsten Mattuscka kennt die Zweite Liga wie kaum ein anderer. Mittlerweile ist er Experte beim Pay-TV-Sender „Sky“. Was er sich von der kommenden Saison erwartet und warum er Fortuna nicht zu seinen Aufstiegs-Favoriten zählt.

In der kommenden Spielzeit wird die Zweite Liga für die Idealisten unter den Fans nahezu paradiesische Zustände annehmen. Traditionsvereine en masse werden dann die Gegner der Düsseldorfer Fortuna sein.

Einer, der die Zweite Liga wie seine Westentasche kennt, ist Sky-Experte Torsten Mattuschka. Zusammen mit Trainer Mirko Slomka und Moderator Stefan Hempel wird er in der kommenden Saison auf dem Pay-TV-Sender über die Geschehnisse im deutschen Unterhaus berichten. „Ich hätte alles dafür gegeben, in dieser Liga spielen zu dürfen – mit diesen Mannschaften, mit diesen Stadien. Das ist der Wahnsinn“, sagt er.

Auch sein Kollege Slomka freut sich auf die neue Saison. Laut des 53-Jährigen sei es enorm wichtig, sich als Mannschaft schnell zu finden. „Teamgeist schlägt Tradition“, sagt er. „Vereine wie Schalke haben mit ihren Fans zwar einen Vorteil in dieser Liga, aber das reicht nicht, um aufzusteigen. Es wird für die großen Klubs darauf ankommen, körperlich dagegenzuhalten. Sie werden lernen müssen, diesen Druck, in der Zweiten Liga gewinnen zu müssen, auszuhalten. Dennoch sind für mich Schalke und Bremen die Aufstiegs-Favoriten.“

Dieser Prognose schließt sich auch Mattuschka an. Hinzu käme noch der FC St. Pauli als sein Geheimfavorit. Und was ist mit Fortuna? „Wenn ich den Kader aktuell so ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es für ganz oben reicht und sie aufsteigen werden“, sagt er.