DFB-Pokal : Bremer SV zieht das große Los FC Bayern

Köln In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen meist die Kleinen gegen die Großen, manchmal auch die besonders Kleinen gegen die besonders Großen. In diesem Jahr bekommt ein Oberligist die begehrte Bayern-Kugel zugelost.

Der Bremer SV hat im DFB-Pokal das große Los gezogen. Der Fußball-Oberligist empfängt in der ersten Runde Anfang August Rekordsieger FC Bayern München. Im Vereinsheim des kleinen Clubs brandete lautstarker Jubel auf, nachdem der frühere Bundesligaprofi und aktuelle ARD-Experte Thomas Broich am Sonntagabend die Bayern-Kugel aus der Lostrommel gefischt hatte. „Es ist tatsächlich einfach geil“, sagte Trainer Benjamin Eta in der ARD: „Megageil.“