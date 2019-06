DFL verpflichtet Vereine : Bundesliga-Profis müssen jetzt jährlich zum Hirntest

Frankfurt/Main Vor der Saison muss sich künftig jeder Spieler der 1. und 2. Bundesliga einem Hirntest unterziehen. Das Ergebnis soll helfen, Schäden durch akute Kopfverletzungen im Laufe der Saison besser feststellen zu können.

Die Profis der 36 Erst- und Zweitligaklubs müssen sich künftig jährlich einem Test zur Diagnose möglicher Hirnschäden unterziehen. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch auch offiziell bekannt. Am Wochenende hatte es bereits einen Medienbericht über ein entsprechendes Rundschreiben der DFL gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) an die Vereine gegeben.