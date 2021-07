TV-Kritik zum Deutschlandspiel : Hilflosigkeit beim Sportschau-Interview mit Löw

Meinung London Beim EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England lief längst nicht alles im ARD-Sportschau-Team rund. Einige schienen der Situation nach dem Ausscheiden des deutschen Teams nicht gewachsen zu sein.

Schweinsteiger indessen hat fast vollständig vergessen, dass er als TV-Experte und nicht mehr als Fußballer auf dem Platz steht. Er lobt, tröstet, hat selbst einen dicken Kloß im Hals. Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Karriere als Nationalspieler mehr als verständlich, regelrecht rührend. Aber eben auch leider nicht das, was man von einem Fernsehteam erwartet. Abstand gehört zum Job, auch in bewegenden Augenblicken.

Die Distanz scheint an diesem Abend auch Kommentator Florian Naß irgendwie abhanden gekommen zu sein. Mit feuriger Stimme setzt er sich gegen das Vorurteil vom drögen deutschen Kommentator zur Wehr. Das bringt durchaus Schwung in die Partie. Gleichzeitig geizt er nicht mit Superlativen. Alles ist eine „riesen Aktion“. Auf die Dauer ziemlich inflationär. Zudem ist Naß manchmal darum bemüht, das deutsche Spiel in einem guten Licht erscheinen zu lassen. In seiner Darstellung kommen viele Bälle der Mannschaft an, auf dem Platz leider nicht.