Verletzung : Für Bibiana Steinhaus ist bei der Frauen-WM vorzeitig Schluss

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus im Spiel Frankreich gegen Norwegen bei der WM in Frankreich. Foto: dpa/Fredrik Varfjell

Paris Bislang hat die deutsche Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus bei der Frauen-WM in Frankreich ein Spiel gepfiffen. Dabei wird es wegen einer Verletzung auch bleiben.

Für die deutsche Vorzeige-Schiedsrichtern Bibiana Steinhaus (Langenhagen) ist die Frauenfußball-WM in Frankreich vorzeitig beendet. Die 40-Jährige hat in ihrem bisher einzigen Endrunden-Einsatz während der Vorrundenpartie am 12. Juni zwischen dem Gastgeber und Norwegen (2:1) laut des Weltverbandes Fifa eine Muskelverletzung erlitten.