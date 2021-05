Ex-Bundesliga-Trainer vorgeschlagen : Neururer soll am Dienstag Vorstand beim Wuppertaler SV werden

Wird wohl Vorstand beim Wuppertaler SV: Peter Neururer. Foto: dpa/Andreas Gebert

Wuppertal Der Wuppertaler SV wird am Dienstag wohl den ehemaligen Bundesliga-Trainer Peter Neururer in den Vorstand berufen. Das teilte der Verein am Montag selbst mit.

Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer soll am Dienstag in den Vorstand des Regionalligisten Wuppertaler SV rücken. Dann soll der Verwaltungsrat des Vereins über eine Aufstockung des Vorstandes entscheiden, wie der Club auf seiner Homepage ankündigte. Auch der Wirtschaftsprüfer Jochen Leonhardt soll demnach in das Gremium aufgenommen werden.

Der 66 Jahre alte Neururer, der unter anderem den FC Schalke 04, Hertha BSC und den 1. FC Köln trainierte, war zuletzt bis August 2019 als Sportlicher Leiter beim Viertligisten SG Wattenscheid 09 tätig.

Wuppertal will sich nach eigenen Angaben „professioneller und strukturierter“ aufgestellt aufstellen. Zuletzt sei unter anderem die Insolvenz in Eigenverwaltung abgeschlossen und damit Schuldenfreiheit erreicht worden.

(dör/dpa)