"An mir liegt es nicht" : Nach Gladbach-Wechsel wehrt sich Hütter gegen Kritik

"An mir liegt es nicht"

Sieht in die Negativ-Serie von Frankfurt nicht mit seiner Position verbunden: Adi Hütter. Foto: AFP/KAI PFAFFENBACH

Frankfurt Eintracht Frankfurt droht ein später K.o. im Kampf um die Königsklasse. Seit der Abschiedsankündigung von Adi Hütter ist die Leichtigkeit verflogen, die Kritik am Trainer wird lauter.

Adi Hütter überlegte nur kurz, ehe er die Verantwortung für den drohenden K.o. im packenden Dreikampf um die Königsklasse vehement von sich wies. "An mir liegt es nicht - und an der Mannschaft liegt es auch nicht", stellte der scheidende Trainer von Eintracht Frankfurt genervt klar, nachdem die Hessen ihre glänzende Ausgangsposition im Rennen um die Champions League endgültig verspielt hatten. Und dennoch wird die Kritik am Trainer immer lauter.