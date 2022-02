Abstiegskampf auf der Alm : Hütter kann in Bielefeld auf fast alle Gladbacher zurückgreifen

Foto: dpa/Federico Gambarini 13 Bilder So könnte Borussias Startelf bei Arminia Bielefeld aussehen

Mönchengladbach Bei Tobias Sippel sieht es so aus, als würde er seinem Trainer Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach nach seiner Rippenprellung wieder zur Verfügung stehen. Außerdem sprach Hütter über den Zustand von Ramy Bensebaini und Lars Stindls Reha-Fortschritte.

Zwei Tage vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr) konnte Ersatztorhüter Tobias Sippel, der sich in der vergangenen Woche bei einem Zusammenstoß mit Christoph Kramer eine Rippenprellung zugezogen hatte, am Donnerstagmorgen wieder auf dem Trainingsplatz stehen. „Er hat heute das erste Mal trainiert. Wir müssen mal schauen, ob es für das Wochenende reicht. Er ist ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft", sagte Trainer Adi Hütter nach der Einheit auf der Pressekonferenz. Sippel konnte zuvor unter anderem wieder am Torschusstraining teilnehmen, weshalb es realistisch ist, dass er die Reise nach Bielefeld am Freitag nach dem Abschlusstraining antreten kann.

Mit im Bus nach Ostwestfalen wird auch Ramy Bensebaini sitzen. Der Linksverteidiger, der nach dem enttäuschenden Ausscheiden der algerischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase früher als erwartet vom Afrika-Cup zurückgekehrt ist, musste zu Beginn der Woche noch etwas kürzer treten, ist für Samstag aber einsatzbereit. „Nachdem er zurückgekommen ist, hat die Wadenmuskulatur im Training ein bisschen zugemacht. Deshalb haben wir ihn vorsichtshalber rausgenommen. Er hat gestern und heute aber ganz normal trainiert. Für das Wochenende ist er sicher ein wichtiges Thema“, sagte Hütter und stellte Bensebaini damit einen Startplatz in Aussicht.

Kein Thema für Borussias Abstiegskampf-Duell ist Kapitän Lars Stindl, der mit einer Innenbandverletzung im Knie weiter ausfällt. „Er ist brav in der Reha. In Österreich sagen wir ‚brav‘, das heißt, er macht es gut. Er will natürlich schnellstmöglich zurück und der Mannschaft als Kapitän helfen“, sagte Hütter, der allerdings nicht mit einer schnellen Rückkehr Stindls rechnet. „Ich denke schon noch, dass wir ein bisschen Geduld brauchen“, so Hütter.

Seit Montag kann der Gladbach-Coach auch nicht mehr mit Denis Zakaria planen, der ein halbes Jahr vor Ablauf seiner Vertragslaufzeit zu Juventus Turin gewechselt ist. „Er war ein unheimlich wichtiger Spieler für uns. Es war klar, dass wir drüber sprechen werden, wenn es ein Angebot gibt. Dann kam Juventus Turin, ein Traum für Denis Zakaria. Wenn die Dinge dann wirtschaftlich und sportlich zusammenpassen, legt man keinem Spieler etwas in den Weg“, sagte Hütter, unter dem Zakaria schon in Bern einst 59 Pflichtspiele absolvierte.

Gegen Bielefeld könnte es durch Zakarias Abgang auf ein Mittelfeld-Duo mit Christoph Kramer und Manu Koné hinauslaufen. „Für Chris Kramer ist es wichtig, dass er ein Kommunikator auf dem Platz ist mit viel Erfahrung. Spielerisch ist er ein anderer Typ als Denis. Manu hat eine unglaublich hohe Qualität im Spiel nach vorne, ihn sehe ich mehr als Achter, aber er kann auch auf der Sechs spielen“, sagte Hütter.