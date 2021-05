Nach Absage der USA-Reise : DFB-Frauen testen im Juni gegen Frankreich

Frankfurt Statt in der USA gegen die Weltmeisterinnen zu testen, treffen die DFB-Frauen nun im Juni auf Frankreich. Das gab der DFB am Montag bekannt. Die Reise musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden.

Die deutschen Fußballerinnen haben einen hochkarätigen Länderspiel-Gegner gefunden: Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am 10. Juni (21.10 Uhr) in Straßburg auf Frankreich. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Auch die Verhandlungen mit einem zweiten Gegner für den 15. Juni seien in der finalen Phase.