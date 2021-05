Lange Verletzungspause überstanden : Robben hofft nach Traum-Comeback auf EM-Teilnahme

Groningen Der Niederländer Arjen Robben hat am Sonntag ein Traum-Comeback beim FC Groningen hingelegt und hofft nun sogar noch auf die EM-Teilnahme mit den Niederlanden.

Allerdings schränkte der 37-Jährige ein: "Ich will aber erst einmal realistisch bleiben und sehen, wie es in den nächsten Wochen läuft. Dann werden wir weiter sehen." Der verletzungsgeplagte Robben stand am Sonntag erstmals seit seiner Rückkehr zum FC Groningen in der Startelf und steuerte prompt zwei Vorlagen zum 4:0 beim FC Emmen bei.