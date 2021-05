Verlegung von Istanbul nach London möglich : Entscheidung über Champions-League-Finalort wohl bis Mittwoch

Darum geht es: In Istanbul oder London soll am 29. Mai um den Champions-League-Pokal gespielt werden. Foto: AP/David Ramos

Istanbul Wird das Finale der Champions League auch 2021 wieder nicht in Istanbul ausgespielt? Bis Mittwoch will die UEFA entscheiden, ob London aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Einschränkungen durch Großbritannien im Reiseverkehr das Enspiel austragen darf.

Anlass für die anhaltenden Diskussionen um eine Verlegung ist die Corona-Situation in der Türkei , die Ende April ihren dritten Lockdown verhängte. Am vergangenen Freitag setzte Großbritannien das Land auf die Rote Liste und erhob damit erhebliche Reiserestriktionen: Einreisende aus der Türkei müssen sich nach Ankunft für zehn Tage in Quarantäne begeben. Das Finale der Königsklasse soll vor Zuschauern stattfinden, auch Tausende Fans aus England waren eingeplant.

Die Politik in Großbritannien drängt mittlerweile auf eine Verlegung nach London, die UEFA war dagegen bis zuletzt entschlossen, das Finale in Istanbul stattfinden zu lassen. Am Montag wollte der Dachverband sich auf SID-Anfrage nicht zum Stand der Dinge äußern. Laut Medienberichten könnten die am Freitag verhängten Reiserestriktionen aber für einen Sinneswandel gesorgt haben.